Выставка «Имена псковичей на карте мира» открылась на набережной реки Великой

16:00, 25 ноября 2021, ПАИ

Выставка «Имена псковичей на карте мира» открылась на набережной реки Великой перед строящимся кампусом ПсковГУ, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Экспозиция посвящена уроженцам Псковской земли, которые оставили свой след в истории географических открытий и освоении новых территорий.

Также в честь открытия выставки были созданы и напечатаны буклеты «Имена псковичей на карте мира», которые можно изучить в Псковской областной универсальной научной библиотеке и библиотеке ПсковГУ.