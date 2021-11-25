Выставка «Имена псковичей на карте мира» открылась на набережной реки Великой
Выставка «Имена псковичей на карте мира» открылась на набережной реки Великой перед строящимся кампусом ПсковГУ, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Экспозиция посвящена уроженцам Псковской земли, которые оставили свой след в истории географических открытий и освоении новых территорий.
Также в честь открытия выставки были созданы и напечатаны буклеты «Имена псковичей на карте мира», которые можно изучить в Псковской областной универсальной научной библиотеке и библиотеке ПсковГУ.
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