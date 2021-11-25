Проект набережной до Мирожского монастыря разрабатывают в Пскове

20:12, 24 ноября 2021, ПАИ

В Пскове разрабатывают проект по строительству набережной вдоль левого берега реки Великой – от Ольгинского моста до Мирожского монастыря. Об этом стало известно на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с профильными специалистами 24 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время прорабатываются проектные решения. Исполняющий полномочия главы Пскова Борис Елкин отметил, что у городской администрации есть предложения по обустройству набережной от Ольгинского моста до Мирожского монастыря. Михаил Ведерников подчеркнул важность реализации указанных проектов для увеличения туристической привлекательности Пскова и подчеркнул, что при проектировании необходимо учитывать варианты дальнейшего развития и использования объектов.

Отдельной темой стал вопрос реализации проекта по обустройству пешеходного моста через Пскову в месте впадения её в реку Великую. Один из инвесторов уже подготовил проект. Михаил Ведерников подчеркнул, что сооружение не должно диссонировать с окружающей средой, поэтому эскизы должны пройти обязательное одобрение регионального Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. При необходимости будет проработан вопрос подключения профильных специалистов для доработки внешнего вида переправы. В настоящее время предполагается подать заявку на выделение средств в 2022-2023 годах.

Также на совещании обсудили вопрос реализации проекта туристской территории «Духовные истоки». Проект будет реализован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и в сотрудничестве с корпорацией «Туризм.рф», о взаимодействии с которой на днях договорился Михаил Ведерников. Документ направлен на комплексное развитие туристической инфраструктуры Пскова, Великих Лук, Псковского, Пушкиногорского, Печорского и Куньинского районов. В него включены все объекты сопутствующей инфраструктуры, которые находились в проработке профильного комитета.

Основной составляющей развития туртерритории является разработка мастер-плана. После согласования дорожной карты реализации мероприятий специалисты корпорации «Туризм.рф» проведут очный анализ площадок на местности. Марина Егорова отметила, что в ходе совместной работы и рассмотрения инвестиционных предложений география заявленной территории может меняться.

Кроме того, губернатор Михаил Ведерников обсудил с участниками совещания развитие велосипедной инфраструктуры в области, которая будет способствовать созданию новых туристических маршрутов.