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Общество

В Псковской области пройдёт семинар-совещание для специалистов, ответственных за реализацию молодёжной политики

С 26 по 27 ноября в пансионате «Кривск» (деревня Кривск Печорского района) состоится семинар-совещание для специалистов, ответственных за реализацию молодёжной политики на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участие в семинаре примут 45 специалистов, ответственных за работу с молодёжью в муниципальных образованиях области.

В рамках мероприятия запланировано проведение образовательной программы с участием тренеров и экспертов. Участники семинара познакомятся с ценностями Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), определят наиболее актуальные ценности для сотрудников своих организаций и поделятся успешными практиками работы с молодёжью, реализации проектов патриотического воспитания, развития добровольчества, функционирования муниципальных центров добровольчества. Также будут подведены итоги выполнения ключевых показателей реализации молодёжной политики.

Организатор мероприятия – Управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области.

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