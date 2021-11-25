В Пскове ведётся благоустройство парка Юрия Гагарина

16:46, 25 ноября 2021, ПАИ

В Пскове в парке Юрия Гагарина ведется благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.

Парк расположен между улицами Гущина и Гдовской на Запсковье. Подрядчик уже завершил планировку территории, подготовил зону под детский игровой комплекс. Сейчас проводится устройство пешеходных дорожек: установлен бортовой камень, выполнено основание из щебня.

Подрядная организация также восстанавливает грунт для будущего газона и ведет подготовку к монтажу уличного освещения, которое должно появиться в сквере до конца этого года. Проведение последующих работ будет зависеть от погодных условий.

В результате благоустройства на территории парка появятся детский игровой комплекс, воркаут-площадка, площадка для минифутбола и баскетбола. Также будут установлены малые архитектурные формы, скамейки и урны.

Контракт на выполнение работ заключен между Управлением городского хозяйства администрации города Пскова и подрядной организацией ООО «Чистый двор». Срок завершения работ – 31 июля 2022 года.

Напомним, что в 2020 году парк имени Юрия Гагарина победил в голосовании по отбору объектов благоустройства.