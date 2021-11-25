Код преткновения: Областные депутаты поспорили о методах борьбы с коронавирусом

16:52, 25 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания 25 ноября провели свою третью сессию в новом созыве. Высокий темп принятия законопроектов, уже досконально обсужденных на комитетах, сбился, лишь когда дело дошло до главного камня преткновения современности: вопроса о QR-кодах. Подробности — в нашем репортаже.

«Зря вы тратите время»

3-я по счету сессия регионального парламента началась очень бодро: в какой-то момент показалось, что депутаты обойдутся без перерыва, рассмотрев все вопросы не слишком большой повестки дня за какие-то полтора часа.

За первые минут сорок заседания народные избранники, в частности, передали мандат ушедшего на повышение в Совет Федерации Андрея Турчака старожилу псковского (да, пожалуй, и российского) парламентаризма Виктору Антонову. Внесли изменения в региональные законы «О налоге на имущество организаций» и «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу». Поддержали инициативу федеральных коллег по дополнению КоАП в части правового регулирования деятельности экскурсоводов и проводников. Внесли поправки в регламент Собрания.

Все эти и другие вопросы накануне были рассмотрены на комитетах. Так что доклад «по существу» в большинстве случаев не требовался. И рассмотрение пунктов повестки дня было бы и вовсе стремительным, если бы не лидер псковских справедливороссов Олег Брячак, который, похоже, поставил перед собой цель выступать в Собрании по всякому удобному и не очень поводу.

Например, при рассмотрении вопроса о налоге на имущество Олег Брячак заявил, что нужно поддерживать предпринимателей, «иногда даже в ущерб областному бюджету». Дело в том, что согласно законопроекту площадь торговых и административных центров, налог на имущество которых исчисляется не из среднегодовой стоимости имущества, а из кадастровой стоимости, уменьшена с 2 до 1 тысячи квадратных метров. По предварительной оценке, нововведения коснутся 79 объектов и принесут в бюджет 24 миллиона рублей.

«Менять правила игры нехорошо. Предприниматель рассчитывает на определенные расходы, а мы тут делаем ему такие подарки», - заявил справедливоросс и, видимо по привычке, резюмировал: «Поэтому наша фракция голосует против». Но прозвучало это, впрочем, несколько комично: напомним, что «Справедливая Россия» (так же, как ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди») в нынешнем созыве Собрания представлена одним «человеком-фракцией» в лице самого Олега Михайловича.

Нашлось что сказать у лидера справедливороссов и по поводу изменений в регламент областного Собрания. «Зря вы тратите время на принятие этого законопроекта! - обратился он к депутатскому большинству. - Вы и так могли бы действовать и грубо нарушать регламент!»

Выяснилось, что Олег Брячак раздосадован временным мораторием на «десятиминутки гнева», который накануне сессии Совет заксобрания продлил исходя из соображений противодействия распространению коронавируса. Этот довод лидеру СР почему-то показался неубедительным. «Примерно так же можно было бы сослаться на пыльные бури на Марсе!» - заявил он.

Депутат оживился и при рассмотрении вопроса об изменениях в КоАП. «За что штрафы будут начисляться и как это отразится на судьбе экскурсоводов?» - поинтересовался он, продемонстрировав тем самым, что сам документ не читал. Председателю комитета по законодательству Алексею Севастьянову пришлось напомнить о недавней трагической гибели группы туристов на Эльбрусе и пояснить: «В нашем регионе сейчас активно развивается экстремальный, пеший туризм. Хотелось бы, чтобы проводники, инструкторы несли ответственность и понимали, с какими рисками связана их работа». Это, впрочем, Олега Брячака успокоило.

«Мы будем голосовать против»

Зато при обсуждении проекта поправок в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», касающихся обязательного предъявления подтверждающих вакцинацию QR-кодов при посещении общественных мест, справедливоросс вновь активизировался.

«Как может женщина даже в нашем городе добираться на работу без общественного транспорта, если у нее нет машины? Мы будем голосовать против. Каким образом граждане, у которых есть медотвод, могут получить этот пресловутый QR-код? Нужно усиливать меры выявления заболевших путем экспресс-тестирования, а не ограничивать конституционные права граждан!» - заявил Олег Брячак.

Заявление коллеги не оставило равнодушным спикера областного Собрания Александра Котова. «Вы закон читали? Надо сперва прочитать, а потом высказывать свою позицию!» - обратился он к Олегу Брячаку. Человек-фракция «Справедливой России» после некоторой перепалки заверил, что, разумеется, читал. Но учитывая, что в законопроекте о применении QR-кодов в общественном транспорте ничего не сказано, в его словах нельзя было не усомниться.

Представители других оппозиционных партий тем временем также посчитали нужным обозначить свою позицию по злободневной теме. «Яблочник» Артур Гайдук для начала заверил, что QR-коды - «нормальная практика, которая стимулирует к вакцинации». Но при этом парадоксально заявил, что от голосования за поправки воздержится, поскольку «есть вопросы к тому, как она будет применяться». По мнению депутата, в России «отсутствует нормальная доступность вакцинации», нет выбора, чем именно людям прививаться, а кроме того, нет возможности снабдить QR-кодами тех, кто не может дойти до МФЦ.

Поспешил высказать свое несогласие с «антинародной политикой» и первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, сославшийся на авторитет лидера компартии Геннадия Зюганова. А по мнению главного коммуниста, россиян ни много ни мало «подталкивают в цифровой концлагерь, используя коронавирусную обстановку: сегодня QR-код, завтра цифровой браслет на ногу, послезавтра - чип под кожу!».

Нарисовав щедрыми мазками эсхатологическую картину мрачного QR-будущего, Петр Алексеенко призвал модернизировать отечественную медицину по примеру блестящей реформы российской армии, а коллегам-депутатам посоветовал «в понедельник прийти в поликлинику на Коммунальную» и лично убедиться, что «людям врача не вызвать на дом».

«Будем голосовать против этого QR-кода. Вернее, против этого закона», - резюмировал коммунист свое выступление оговоркой, что называется, «по Фрейду».

«Мы о чем спорим?!»

Псковские единороссы, впрочем, явно были готовы парировать доводы оппозиционеров. Главный трибун парламентского большинства Алексей Севастьянов согласился с коммунистом в том, что «у нас есть проблемы с медициной». «Но врачей не хватает из-за таких, как вы! - заявил он. - Мы будем строить новые поликлиники, но не забудьте, что уже 1200 человек каждый день умирают!»

Страшилки же про «цифровой концлагерь» единоросс подверг уничижительной критике. «Чипируют», «биороботы» - вы о чем говорите?! Идите до конца: пусть каждый из вас откажется от вызова скорой помощи, от своего места в реанимации, скажет, что будет лечиться за свой счет, как в некоторых странах Европы!» - призвал он оппозиционеров.

Игорь Дитрих, который до перехода на постоянную работу в Собрание был, на минуточку, заместителем главного врача Псковской областной больницы, выслушав коллег, посетовал: «Не обладая специальными знаниями, мы спорим с законами вирусологии, которые подтверждены жертвами и спасенными жизнями». «Предлагаю всем партиям, кто против, провести массовую акцию в поддержку вакцинации. И тогда к 1 февраля, возможно, мы достигнем коллективного иммунитета», - призвал он оппозицию.

Еще один бывший врач, Виктор Антонов, обратился к Анастасии Повторейко, возглавляющей областную инфекционную больницу: «Сводите их [противников законопроекта о QR-кодах] в реанимацию, трупы покажите. Пора нетрадиционным способом мозги вправлять!» Та действительно была готова принять у себя в учреждении на поучительную экскурсию всех желающих. «Если мы вместе не объединимся, наверное, все наши действия не имеют смысла. Это проблема не только больниц, но и нас с вами, на нашей ответственности жизни наших сограждан», - заявила главный врач инфекционки.

Итог дискуссии подвел Александр Котов. «У нас уже есть QR-коды, уже действуют ограничения. Закон о том, чтобы ввести их по всей стране с 1 февраля. Мы о чем спорим?!» - поинтересовался спикер. И напомнил депутатам: «Мы, как орган государственной власти, наравне с губернатором несем ответственность за то, что происходит в регионе».

В итоге федеральную инициативу поддержали 20 депутатов регионального парламента. Против высказались двое народных избранников, еще один воздержался. Что касается последнего, то это, очевидно, Артур Гайдук. А вот с высказавшимися против возникает вопрос: получается, то ли кого-то из коммунистов, то ли справедливоросса единороссы все-таки смогли распропагандировать.

«А за счет каких средств?»

QR-дискуссия, безусловно, была кодой сессии. Но, тем не менее, в повестке дня оставался еще один вопрос, мимо которого не мог пройти опытный популист: законопроект «О согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2022 год».

Коммунист Дмитрий Михайлов, опасаясь, видимо, что все оппозиционные лавры вновь достанутся Олегу Брячаку, поспешил заявить, что фракция КПРФ считает повышение взносов на капремонт «несвоевременным». Представитель компартии подчеркнул, что «количество отремонтированных домов отстает от плана» и в связи с этим неожиданно предложил… вовсе приостановить сбор взносов до тех пор, «пока не будут выполнены все обязательства».

«А за счет каких тогда средств фонд будет выполнять свои обязательства?» - поразился логике коммунистов Александр Котов. Но сколько-нибудь внятного ответа, разумеется, так и не дождался.

Большинством голосов депутаты приняли решение о том, что в 2022 году за квадратный метр в домах без лифта собственник квартиры будет платить 8,56 рубля: на 1,2 больше, чем в текущем году. В многоэтажках с лифтом размер взноса также вырастет на 1,2 рубля и составит 9,78 рубля за квадратный метр.

По словам председателя комитета Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике Александра Братчикова, повышение позволит собрать дополнительно порядка 80 миллионов рублей. При этом экономически обоснованный размер взноса на капремонт составлял бы 55,35 и 63,28 рубля соответственно.

Что касается эффективности деятельности фонда капремонта, то по предложению Александра Братчикова депутаты рассмотрят этот вопрос в формате «парламентского часа». «Надо получить полный отчет о работе фонда», - подчеркнул вице-спикер.

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До конца месяца областные депутаты встретятся еще один раз, чтобы 30 ноября заслушать бюджетное послание губернатора и рассмотреть в первом чтении проект главного финансового документа региона. И надо полагать, как минимум часть представителей оппозиции бюджет по обыкновению не устроит: политическая жизнь в Псковской области продолжит идти своим чередом.