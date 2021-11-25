В Псковской области выросло производство молока

16:58, 25 ноября 2021, ПАИ

В январе - октябре в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произведено 288,5 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 170,4 тыс. тонн молока, 71,3 млн штук яиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 0,6 процента, яиц – на 1,2 процента, производство молока выросло – на 1,5 процента. Прирост производства молока обеспечили сельскохозяйственные организации. Удельный вес этой категории хозяйств в производстве молока составил 81,1 процента.