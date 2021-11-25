Псковский педиатр назвала самые распространенные проблемы у детей

17:34, 25 ноября 2021, ПАИ

Самыми распространенными проблемами в Псковской области у детей являются нарушение речевого развития у малышей, а также ухудшение зрения и осанки у подростков. Об этом рассказала врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 25 ноября.

Проблема со зрением и осанкой у подростков обусловлена тем, что в современном мире дети чаще всего проводят время за компьютерами и телефонами. Педиатр рекомендует родителям позаботиться о своих детях и иногда отвлекать их от гаджетов и устраивать зрительную или физическую зарядку, чтобы ребёнок мог немного отдохнуть.

Нарушение речевого развития возникает у маленьких детей, по словам Татьяны Михайловой, из-за того, что родители меньше времени уделяют разговорам с маленькими детьми.

«Ребёнок должен слышать живую речь, необходимо постоянно говорить с ребёнком, даже если он в коляске», – пояснила педиатр.

В качестве игрушки педиатр не советует давать детям телефон или планшет. В крайнем случае можно дать телефон всего на 15 минут, например посмотреть мультфильм или поиграть в развивающие игры по уровню ребёнка.

«Такие программы помогут детям развиваться в соответствии со своим уровнем, главное дозировать время пользования гаджетом», – резюмировала Татьяна Михайлова.

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