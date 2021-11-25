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Общество

На 6,4% сократилось поголовье крупного рогатого скота в Псковской области

1 ноября в хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области численность крупного рогатого скота составила 62,1 тыс. голов, в том числе коров – 30,5 тыс.; свиней – 1404,2 тыс., овец и коз – 31,8 тыс. голов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковстате.

По сравнению с соответствующей датой прошлого года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 6,4 процента, коров – на 7,6 процента, овец и коз – на 1,5 процента, свиней – на 0,9 процента.

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