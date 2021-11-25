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Псковский педиатр: Много игрушек – это плохо

Фото: pp.userapi.com

Педиатр не рекомендуется покупать большое количество игрушек для детей. Лучше всего приобрести пять-шесть качественных сертифицированных игрушек, рассказала врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Татьяна Михайлова рассказала на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 25 ноября.

Она отметила, что из-за большого количества игрушек ребенок рассредоточивает свое внимание и не сможет в дальнейшем фокусироваться на чем-то конкретном. Также большое количество игрушек может привести к тому, что у ребенка разовьется потребительское отношение к вещам.

«Можно менять игрушки со временем. Убирать одну или отдавать в добрые руки, а на ее место покупать новую. Это лучше, чем покупать много за один раз», - прокомментировала Михайлова.

Также родителям следует внимательно относиться к качеству игрушки и обращать внимание на цвет и запах. Игрушки должны быть сертифицированными с хорошими красками. Также следует избегать игрушек с щелочными батарейками.

«Игрушки должны быть с хорошей краской и желательно без мелких деталей и щелочных батареек. Дети, познавая окружающий мир, ощущают все иначе, по этой причине они тащат все в рот, чтобы попробовать. Доставать их проблематично, особенно щелочные батарейки. Они имеют свойство прилипать к пищеводу и окисляться. Даже если ее вытащить, все равно могут быть плачевные последствия для ребенка в будущем», - рассказала педиатр.

Игрушки — это обязательный этап психологического развития, поэтому родителям следует внимательно относиться, с чем играют их дети.

Все новости с пресс-конференции читайте здесь.

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