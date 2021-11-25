Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Бесплатные показы авторского кино пройдут в Псковском театре драмы

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина приглашает зрителей на открытые показы якутского авторского кино с 26 по 28 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, с пятницы по воскресенье в рамках «Потапов-феста» в Новом зале театра покажут четыре фильма известного якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова.

Его считают родоначальником якутского независимого кино. Фильмы Сергея Потапова участвовали во многих международных кинофестивалях: от Берлина до Чили. «Потапов создает постмодернистские межжанровые гибриды, балансирует на грани комедии и мелодрамы, love story и жестокого фэнтези, а то и вовсе стирает границу между постановочным и хроникальным кино», - рассказали в театре.

Как пишет кинокритик Антон Долин, Потапов «сочетает в творчестве национальную культуру и современные европейские культурные тенденции, известен работой с гротескными образами», «в своем Срединном мире Сергей Потапов, экспериментатор и традиционалист, верный адепт театра и один из интереснейших в республике режиссеров кино, соединяет возвышенное с будничным в поисках универсального и уникального языка, возможного лишь в Якутии».

Гости «Потапов-феста» увидят четыре фильма Сергея Потапова разных лет:

«Дыши!» (2006) / 26 ноября, 18:00

Один из первых фильмов режиссера, толчком к созданию которого послужила невыдуманная история: режиссер попал в больницу и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Дойду» / 27 ноября, 16:00

Короткий метр. «Дойду» переводится с якутского как «Родина». Когда человек умирает, в Якутии говорят: «Поехал к себе на Родину». В этой ленте проявляется мифологическая двойственность действительности: вечная борьба сил света и тьмы, встреча живых и мертвых в едином пространстве.

«Подснежники» / 28 ноября, 13:00

Полнометражный мелодраматический фильм. История о том, когда братская любовь и последнее желание умирающего становятся попыткой «достучаться до небес» в реалиях Саха.

«Бог Дьёсёгёй» / 28 ноября, 16:00

«Бог Дьёсёгёй» удивляет неожиданным синтезом репортажного стиля и мифопоэтического мышления. Игровая история – о встрече парня и девушки, о зарождении их любви – растворена в пестрой сутолоке традиционного праздника Ысыах, житейский сюжет дополняют мифологические подтексты.

Кинопоказы пройдут в Новом зале Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина (ул. Пушкина, 13А, 3-й этаж) в рамках «Потапов-феста», который продлится с 26 ноября по 1 декабря. С полной афишей фестиваля можно ознакомиться здесь.

Организаторы мини-фестиваля «Потапов-фест»: региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

25 ноября 2021

Выставка «Имена псковичей на карте мира» открылась на набережной реки Великой
25 ноября 2021

Ежегодный концерт-награждение победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» состоится 2 декабря
24 ноября 2021

Распространить «Пушкинскую карту» на российское кино предложил Путин
24 ноября 2021

28 ноября на телеканале ТВЦ выйдет вторая часть программы «Страна чудес» о Псковской области
23 ноября 2021

Творческие планы ансамбля «Сказ» обсудили в медиацентре ПАИ
23 ноября 2021

Оксана Фёдорова: Классическую музыку лучше слушать перед сном
23 ноября 2021

Началась видеотрансляция пресс-конференции о творческих планах ансамбля «Сказ»
22 ноября 2021

Псковичи до конца декабря могут посетить выставку работ незрячих мастеров

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...