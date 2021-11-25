Tele2 ускорила 4G-интернет в городах и запустила связь в малонаселенных поселках Псковской области

17:46, 25 ноября 2021, ПАИ

Псков – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, за 10 месяцев 2021 года увеличил инфраструктуру 4G-сети в Псковской области на 20%. В этом году компания инвестирует в развитие зоны охвата и емкости сети в жилых кварталах городов, а также принимает участие в реализации ГК «Ростелеком» второго этапа федеральной программы по устранению цифрового неравенства в малонаселенных поселениях региона.

По сравнению с октябрем прошлого года интернет-трафик в 4G-сети Tele2 в Псковской области вырос на 25%. Чтобы обеспечить жителей региона быстрым и качественным мобильным интернетом, Tele2 планомерно развивает инфраструктуру связи. За 10 месяцев текущего года технические специалисты оператора почти на четверть увеличили число сайтов с поддержкой 4G. Новые базовые станции появились в Великих Луках, Порхове, Пыталове и Пустошке, в деревнях Крутовраг и Гречухино, а также в самом Пскове.

Оператор повысил скорости мобильного интернета в поселках и крупных городах области. В частности, были проведены работы по расширению емкости сети и покрытия в районах Пскова, а также в городах: Остров, Гдов, Струги Красные. Кроме того, качество связи изменилось в поселках городского типа Красногорск, Дно, Дедовичи, в деревнях Бежаницкого и Пустошкинского района, а также в ТЦ «Шайба» и Fjord Plaza.

Важным проектом для региона стала реализация второго этапа федеральный программы по устранению цифрового неравенства. Проект реализуют Минцифры и ГК «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, поставляет оборудование для строительства сети. В рамках проекта быстрый мобильный интернет Tele2 появился в деревнях Плессы и Шилово, где до этого не был доступен ни один оператор, а также в населенных пунктах Дубровы, Жадрицы, Стехново, Погорелка, Макушино. До конца года связь появится еще в пяти поселках Псковской области.

Теперь 4G-интернет Tele2 доступен 96% жителей Псковской области. Оперативно отслеживать улучшения качества связи клиенты оператора могут на специальном сайте. Добавим, что компания развивает свою сеть на самом современном технологическом оборудовании 5G Ready (готовые к внедрению 5G), что позволяет предоставлять пользователям надежную и качественную связь.

Сергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2: «В этом году мы отметили 30 лет с момента первого звонка по сотовому в России. Вместе с индустрией за эти годы изменились и требования клиентов к мобильным операторам. Мы видим, что важен уже не голос и SMS, а в первую очередь доступ к скоростному мобильному интернету и к широкому спектру цифровых сервисов. В смартфоне мы оформляем покупки, отправляем заявления через госуслуги, переводим деньги, смотрим кино. Это полноценная цифровая экосистема, точкой входа в которую является смартфон. Главная задача мобильного оператора на фоне растущего трафика – это обеспечить клиентов надежным и бесперебойным доступом в сеть. В Псковской области мы активно инвестируем в инфраструктуру связи и приходим не только в жилые кварталы городов, но и в отдаленные малонаселенные поселки».