В Великих Луках прошли выборы в детский общественный совет

21:37, 25 ноября 2021, ПАИ

Вчера, 24 ноября, в Великих Луках состоялись выборы в «Детсовет 60». В рамках мероприятия кандидаты рассказали о себе и презентовали проекты, которые планируют реализовывать в рамках совета. Об этом сегодня сообщает корреспондент районной газеты «Великолукская правда. Новости».

Детский совет – это региональный орган самоуправления. Его координаторами являются старшие уполномоченные по правам ребёнка.

«Мы ведём очень активную деятельность. Конечно, если бы не было ограничительных мер, мы сделали бы больше. В течение года мы проводили различные акции, ездили в лагеря, проводили детские форумы. Год прошёл очень насыщенно», – поделилась член детсовета Дарья Абинина.



«19 декабря детский совет при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области отмечает своё двухлетие. В декабре накануне дня рождения мы всегда проводим выборы членов детсовета. Сейчас в ноябре и декабре в большинстве районов региона проходят выборы, в ходе которых члены действующего детсовета рассказывают об итогах своей работы. Кандидаты презентуют себя и защищают проекты, которые хотят реализовывать совместно с детсоветом. Ребята готовятся и волнуются, так это своего рода итоговое заседание, которое пройдёт в Пскове. Также ребята готовятся к встречам со своими сверстниками, потенциальными участниками ученического самоуправления. При создании совета мы написали проект и выиграли гранты администрации Псковской области и Росмолодёжи. На эти средства мы организуем работу, детские форумы, образовательные и коммуникативные площадки. Плюс мы зарегистрировали некоммерческую организацию «Детсовет 60», для того чтобы развиваться дальше», — рассказала о мероприятии уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталья Соколова. — Самым ярким примером нашей деятельности стала акция, посвящённая Дню защиты детей «Цветы жизни 60». Она была организована более чем в 15 районах нашего региона. Накануне праздника дети совместно со взрослыми сажали цветы, озеленяя тем самым городское пространство».

Путём тайного голосования членами детсовета от города Великие Луки стали Кудряшова Владислава и Туманова Марьяна. Они пообещали, что работа будет продуктивной и полезной.