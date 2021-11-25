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Общество

В питерских кинотеатрах появились очереди из-за проверки QR-кодов

Очередь в кинотеатр. Проверяют QR-коды. Фото Алины, читательницы «Фонтанки»

Как сообщает читательница «Фонтанки» Алина, у входа в питерский кинотеатр «Родина» днём собралось около 80 человек. И эта очередь не из-за популярности фильма. При входе в кинотеатр проверяют QR-коды. Проверяющих двое, рассказал народный корреспондент: одна женщина смотрит билеты, вторая — сертификаты с QR-кодами.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 1 ноября в городе ввели QR-коды и ряд других антиковидных ограничений.

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