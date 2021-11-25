Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды музыкантам губернаторского симфонического оркестра

19:28, 25 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 25 ноября, вручил награды артистам губернаторского симфонического оркестра по случаю 25-летия музыкального коллектива. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Я хочу поблагодарить вас за работу, за полную отдачу делу. Очень приятно, что традиции продолжаются, оркестр постепенно поднимает голову. Мы очень дорожим тем, что 25 лет назад было принято решение о его создании. Надеюсь, что коллектив продолжит расти, будут достойные условия работы и много интересных проектов», — сказал Михаил Ведерников на церемонии.

Глава региона отметил музыкантов — Наталью Зейтунян, Даниила Кириллова, Ирину Максимову и Аллу Мезенцеву — благодарственными письмами администрации Псковской области «За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Псковской области».

Он пожелал артистам новых творческих успехов. Те в свою очередь поблагодарили Михаила Ведерникова за поддержку коллектива в вопросе улучшения условий труда и личную включенность в решение актуальных вопросов.

Псковский областной симфонический оркестр, позже — симфонический оркестр Псковской филармонии, а ныне — губернаторский симфонический оркестр Псковской области создан в октябре 1996 года. Его основатель и первый директор — заслуженный работник культуры России, Почетный гражданин Пскова Александр Роор