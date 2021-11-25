Повара из Пскова и Опочецкого районов представят регион на Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы»
В Псковской области подведены итоги регионального конкурса «Лучшая столовая школы», пишет официальный Telegram-канал Псковской области.
В номинации «Лучшая столовая городской школы» победителем стала Псковская инженерно-лингвистическая гимназия.
В номинации «Лучшая столовая сельской школы» победила Теребенская средняя школа Опочецкого района.
Победители примут участие во всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в декабре в Москве. Он будет проводиться в виде презентации тематического стола, где будут представлены рационы питания учащихся начальной школы. В состав тематического стола должно быть включено не менее трёх готовых блюд.
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Повара из Пскова и Опочецкого районов представят регион на Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы»
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