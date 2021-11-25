Повара из Пскова и Опочецкого районов представят регион на Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы»

20:21, 25 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области подведены итоги регионального конкурса «Лучшая столовая школы», пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

В номинации «Лучшая столовая городской школы» победителем стала Псковская инженерно-лингвистическая гимназия.

В номинации «Лучшая столовая сельской школы» победила Теребенская средняя школа Опочецкого района.

Победители примут участие во всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в декабре в Москве. Он будет проводиться в виде презентации тематического стола, где будут представлены рационы питания учащихся начальной школы. В состав тематического стола должно быть включено не менее трёх готовых блюд.