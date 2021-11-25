Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Повара из Пскова и Опочецкого районов представят регион на Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы»

Победители региональных конкурсов представят Псковскую область на Всероссийском конкурсе. Фото Telegram

В Псковской области подведены итоги регионального конкурса «Лучшая столовая школы», пишет официальный Telegram-канал Псковской области.

В номинации «Лучшая столовая городской школы» победителем стала Псковская инженерно-лингвистическая гимназия.

В номинации «Лучшая столовая сельской школы» победила Теребенская средняя школа Опочецкого района.

Победители примут участие во всероссийском этапе конкурса, который пройдёт в декабре в Москве. Он будет проводиться в виде презентации тематического стола, где будут представлены рационы питания учащихся начальной школы. В состав тематического стола должно быть включено не менее трёх готовых блюд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

25 ноября 2021

Фотофакт: В Великих Луках пробуют включать новогодние украшения
25 ноября 2021

Повара из Пскова и Опочецкого районов представят регион на Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы»
25 ноября 2021

В Псковской области поддерживают продление действия сертификата для переболевших COVID-19 до года

25 ноября 2021

В питерских кинотеатрах появились очереди из-за проверки QR-кодов
25 ноября 2021

Детский омбудсмен Псковской области Наталья Соколова посетила Бежаницкую школу
25 ноября 2021

Мамы-антиврачи и ветряночные вечеринки: мнение псковского педиатра
25 ноября 2021

Псковский педиатр: Много игрушек – это плохо
25 ноября 2021

Как научить ребёнка не бояться сдавать кровь, рассказала псковский педиатр

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...