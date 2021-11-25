Фотофакт: В Великих Луках пробуют включать новогодние украшения
Возле администрации города Великие Луки на дереве тестируют огни будущих гирлянд, сообщил Telegram-канал «Великолукские новости». Ощущение такое, что ствол дерева изнутри горит фантастическим огнём. Удивительное зрелище!
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