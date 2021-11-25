Новые функции появились в приложении «Госуслуги Авто»

21:00, 25 ноября 2021, ПАИ

Вместо ожидания в длинных очередях ГИБДД псковичи могут использовать мобильное приложение «Госуслуги Авто». Оно было запущено в сентябре и сначала позволяло только предъявить СТС в виде QR-кода. Сообщает Управление Госавтоинспекции Псковской области.

Теперь в приложении появились новые полезные функции. Например, можно оформить доверенность на право управления машиной, проверить историю автомобиля, записаться на замену прав и оплатить штраф.

Перечень функций будет дополняться.

Внимание! До конца 2021 года приложение работает в тестовом режиме. Инспекторы вправе требовать бумажное СТС.