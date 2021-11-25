Встреча на «Седьмом небе». За что псковичей ругали в детстве

21:01, 25 ноября 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня слушатели назвали массу случаев, когда их справедливо или нет ругали родители. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:

1. Сжёг бенгальским огнём ёлку.

2. Съел 10 упаковок аскорбинок.

3. Стоял в углу и порвал обои.

4. Махал палкой. Разбил телевизор.

5. Уронил шкаф с праздничным сервизом.

6. Выкинул отцовские сигареты.

7. Взяла у дедушки гвозди, инструмент и строила себе домик.

8. Бабушка ругала за потерянный скотч, который на самом деле потеряла она.

9. Ругали за то, что любил пугать тетю.

10. Чуть не отрезал себе палец, когда резал хлеб.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!