Программа «Вести-Псков» получила статуэтку «ТЭФИ»

21:13, 25 ноября 2021, ПАИ

Программа «Вести-Псков» стала победителем двадцатого Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» в номинации «Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч», сообщает ГТРК Псков. Об этом стало известнона торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Санкт- Петербурге в стенах Государственной академической капеллы. Директор Филиала ВГТРК «Псков» Наталья Юрченко получила на сцене заветную статуэтку.

«Мы очень сильно переживали за возможность в принципе получить такую награду. Спасибо! <...> Если честно, мне кажется, мои коллеги до конца не верили, что в принципе возможно. Но мы это сделали. И это огромная заслуга. Я от всей души благодарю нашего генерального директора ВГТРК Олега Добродеева, заместителя гендиректора Рифата Сабитова за возможность делать «Вести». За возможность честно и ежедневно освещать события в регионе. Мы ни на минуту не останавливали свою работу в пандемию, и это было очень сложное время для ребят. Я бесконечна благодарна нашей компании, нашему коллективу, потрясающему, замечательному. Потому что эти ребята делают «Вести» и они их делают лучшими в России. Ура!» - сказала Наталья Юрченко.

На конкурс было подано более четырехсот работ, из них пятьдесят четыре вышли в финал в восемнадцати различных номинациях. Оценивали конкурсные работы эксперты в области журналистики и телевещания. «ТЭФИ-Регион» - это своего рода «Оскар» регионального телевидения.