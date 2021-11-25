Суд огласил приговор псковичке, ударившей полицейского

21:54, 25 ноября 2021, ПАИ

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24 ноября 2021 года Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении жительницы города Пскова, которой было предъявлено обвинение в применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

5 августа 2021 года, находясь на привокзальной площади Пскова, женщина нанесла полицейскому патрульно-постовой службы один удар кулаком в область головы, когда тот пытался пресечь совершаемое ею административное правонарушение.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с аналогичным испытательным сроком.

Приговор суда в законную силу не вступил.