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Происшествия

Суд огласил приговор псковичке, ударившей полицейского

Находясь на вокзале Пскова, женщина ударила сотрудника ППС. Фото из соцсети «ВКонтакте»

24 ноября 2021 года Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении жительницы города Пскова, которой было предъявлено обвинение в применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

5 августа 2021 года, находясь на привокзальной площади Пскова, женщина нанесла полицейскому патрульно-постовой службы один удар кулаком в область головы, когда тот пытался пресечь совершаемое ею административное правонарушение.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с аналогичным испытательным сроком.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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