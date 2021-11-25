Псковский губернатор ответил на вопрос о русском цивилизационном коде

21:56, 25 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в эфире «Радио России» в программе «Дневники Русского международного кинофестиваля». Фильмом-открытием фестиваля стал фильм «Псковский рубеж. Четыре времени Печерской обители».

«Я замечательно отношусь к идее проведения такого фестиваля. И мне очень приятно, что истории Псковской земли уделяется сегодня столько внимания. Это абсолютно заслуженно. Мы даже шутим иногда, что за какой исторический период ни возьмись, рано или поздно всё равно упрёшься в Псков, — сказал Михаил Ведерников. — Псков связан и с зарождением русской государственности. Один из братьев Рюрика, Трувор, княжил в Изборске. Первый православный правитель Руси княгиня Ольга родилась тоже у нас в Выбутах. И по некоторым данным, здесь же родился её внук, князь Владимир, который крестил Русь. Псков служил форпостом, защищавшим Русь от иноземных захватчиков. Ледовое побоище Александра Невского тоже проходило здесь. А в Смутное время здесь была остановлена шведская армия, нёсшая серьёзную угрозу существованию нашего государства».

На вопрос одного из авторов программы Игоря Шатрова, что такое русский цивилизационный код, псковский губернатор ответил: «Искренне считаю и верю, что наша отличительная черта — это стремление к справедливости и сохранение высоких духовных ценностей. Мы остро чувствуем несовершенство мира. Целые поколения нашего народа проходили немыслимые испытания войной, голодом, кровью. Но наши предки продолжали стремиться к миру, добру, порицали зло, призывали к стремлению к взаимопониманию, оставались верными ценностям нашей православной культуры».