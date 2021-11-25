Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дизайн разрабатываемых для Пскова люков будет согласован с Геральдическим советом

На рабочей встрече с и.п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным губернатор Псковской области обсудил актуальные вопросы по благоустройству города.

По инициативе Бориса Елкина разрабатывается дизайн канализационных люков для Пскова. Они добавят исторического антуража центру Пскова. Сейчас дорабатывается внешний вид объектов, он будет согласован с Геральдическим советом. 

«Интересное предложение, не сомневаюсь, что получится здорово !» - написал в Instagram глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

25 ноября 2021

Михаил Ведерников рассказал о мероприятиях в Псковской области, направленных на сохранение исторической памяти
25 ноября 2021

Псковский губернатор ответил на вопрос о русском цивилизационном коде
25 ноября 2021

В Великих Луках прошли выборы в детский общественный совет
25 ноября 2021

Программа «Вести-Псков» получила статуэтку ТЭФИ
25 ноября 2021

Встреча на «Седьмом небе». За что псковичей ругали в детстве
25 ноября 2021

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: когда и где начнёт действовать новая система QR-кодов
25 ноября 2021

Фотофакт: В Великих Луках пробуют включать новогодние украшения
25 ноября 2021

Повара из Пскова и Опочецкого районов представят регион на Всероссийском конкурсе «Лучшая столовая школы»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...