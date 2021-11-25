Дизайн разрабатываемых для Пскова люков будет согласован с Геральдическим советом
На рабочей встрече с и.п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным губернатор Псковской области обсудил актуальные вопросы по благоустройству города.
По инициативе Бориса Елкина разрабатывается дизайн канализационных люков для Пскова. Они добавят исторического антуража центру Пскова. Сейчас дорабатывается внешний вид объектов, он будет согласован с Геральдическим советом.
«Интересное предложение, не сомневаюсь, что получится здорово !» - написал в Instagram глава региона.
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