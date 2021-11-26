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Псковской поликлинике подарили картины юных художников школы искусств

Псковской поликлинике подарили картины юных художников школы искусств. Фото Псковского союза женщин России

Псковское отделение Союза женщин России организовало акцию дарения детских картин «Мамам от маленьких звёздочек». Все картины нарисованы гуашью самыми маленькими художниками Псковской школы искусств. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении союза.

Картины подарили сегодня третьей псковской поликлинике, где у врачей наблюдаются будущие мамочки. В поликлинике гостей лично встретила главный врач Галина Невалённая.

«Мы уже не первый год проводим такие мероприятия с Союзом женщин, — отметила главврач, обращаясь к директору школы Константину Васильеву. — Нашим поликлиникам союз и фотохудожники дарили прекрасные фотографии. А картины — впервые. Какие же они яркие, замечательные, просто хочется на них смотреть не отрываясь!» 

Все работы, как заметила замдиректора школы Елена Бедрицкая, выполнены самыми маленькими, учениками первых классов.

«Мы очень рады, что работы понравились, и ждём вас на наши выставки в школу», —предложил Константин Васильев.

В итоге представители школы и Союза женщин предложили не только дарить работы медучреждениям, но и проводить передвижные выставки, организовывать праздники для врачей, которым сегодня очень нужна эмоциональная разгрузка.

Подводя итог нового знакомства, Наталья Никифорова, председатель Псковского регионального отделения Союза женщин России, рассказала об опыте, с которым познакомились её коллеги в Польше. Там в одном из городов к оформлению поликлиник подключили студентов колледжей и вузов, и все медицинские учреждения поменяли свой облик в лучшую сторону.

«Ведь позитивный настрой нужен всем — и больным, и врачам», — подчеркнула она. 

Ометим, что акция прошла в честь предстоящего Дня матери, который мы будем отмечать 28 ноября, в предстоящее воскресенье.

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