Идёт подготовка проектной документации на строительство станции водоподготовки в Пскове

23:16, 25 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 25 ноября, провёл рабочую встречу с вице-губернатором Василием Осиповым и председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым, для того чтобы проконтролировать ход реализации проекта создания станции водоподготовки в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Проведены установочные совещания с представителями подрядных организаций, которые занимаются проектированием станции водоподготовки. На рассмотрение были вынесены четыре технологии очистки воды. По итогам изучения их особенностей приняли решение об использовании технологии обратного осмоса (вода под давлением проходит через полупроницаемую мембрану).

Подрядная организация в настоящее время приступила к подготовке проектной документации. До этого они провели изыскательные работы, а также углублённый анализ воды по 23 параметрам.

Михаил Ведерников сказал, что необходимо поддерживать с подрядчиком постоянный контакт и следить за сроками подготовки проектной документации. Также губернатор акцентировал внимание на времени прохождения государственной экспертизы.

«Если положительное заключение будет получено в декабре, мы сможем оперативно оформить и подать заявку на финансирование в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Таким образом, появится возможность начать и завершить строительство станции водоподготовки в 2022 году», — подытожил губернатор и поручил осуществлять контроль на всех этапах подготовительных работ.

Напомним, вопрос об особенностях воды из подземного водозабора Пскова был поднят во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства поручил разработать решения и обеспечить районы города качественным водоснабжением.