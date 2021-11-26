В бюджете Псковской области на 2022 год предусмотрены средства на борьбу с африканской чумой свиней

23:39, 25 ноября 2021, ПАИ

На совещании по контролю за реализацией мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Псковской области обсудили исполнение принятых решений. Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Основные моменты совещания, которые выделил глава региона: