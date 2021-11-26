В бюджете Псковской области на 2022 год предусмотрены средства на борьбу с африканской чумой свиней
На совещании по контролю за реализацией мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Псковской области обсудили исполнение принятых решений. Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Основные моменты совещания, которые выделил глава региона:
- в регионе численность кабанов приведена к показателю 0,11 особи на 1 тыс. га при нормативе 0,25. Обеспокоенность вызывает Красногородский район, где число диких животных в одном из охотхозяйств существенно превышает допустимые значения. Возможно расторжение соглашения об аренде охотугодий: ситуация серьёзная, и о последствиях бездействия все были предупреждены;
- обсудили создание буферных зон вокруг свиноводческих комплексов. Соответствующие соглашения уже подписаны представителями всех предприятий, пакет документов находится на рассмотрении в Россельхознадзоре;
- при поддержке федеральных экспертов сформирован план первоочередных мер предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней в 2021–2022 годах. Средства на его реализацию будут предусмотрены в бюджете на следующий год;
- для модернизации ветеринарной службы уже ведутся закупки оборудования на средства из областного резервного фонда. Это позволит открыть отдел иммунодиагностики на базе ветлаборатории в Великих Луках и сократить сроки проведения лабораторных исследований для южный районов области.
Играете ли вы в видеоигры?
Псковская область по-прежнему остаётся в десятке регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области
В бюджете Псковской области на 2022 год предусмотрены средства на борьбу с африканской чумой свиней
Михаил Ведерников рассказал о мероприятиях в Псковской области, направленных на сохранение исторической памяти