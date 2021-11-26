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В бюджете Псковской области на 2022 год предусмотрены средства на борьбу с африканской чумой свиней

В Красногородском районе количество диких кабанов до сих пор превышает допустимые значения, отметил губернатор Михаил Ведерников. Фото пресс-службы администрации Псковской области

На совещании по контролю за реализацией мероприятий по предотвращению распространения африканской чумы свиней на территории Псковской области обсудили исполнение принятых решений. Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Основные моменты совещания, которые выделил глава региона:

  • в регионе численность кабанов приведена к показателю 0,11 особи на 1 тыс. га при нормативе 0,25. Обеспокоенность вызывает Красногородский район, где число диких животных в одном из охотхозяйств существенно превышает допустимые значения. Возможно расторжение соглашения об аренде охотугодий: ситуация серьёзная, и о последствиях бездействия все были предупреждены;
  • обсудили создание буферных зон вокруг свиноводческих комплексов. Соответствующие соглашения уже подписаны представителями всех предприятий, пакет документов находится на рассмотрении в Россельхознадзоре;
  • при поддержке федеральных экспертов сформирован план первоочередных мер предупреждения возникновения и распространения африканской чумы свиней в 2021–2022 годах. Средства на его реализацию будут предусмотрены в бюджете на следующий год;
  • для модернизации ветеринарной службы уже ведутся закупки оборудования на средства из областного резервного фонда. Это позволит открыть отдел иммунодиагностики на базе ветлаборатории в Великих Луках и сократить сроки проведения лабораторных исследований для южный районов области.
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