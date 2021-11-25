На следующей неделе у Кузнецкого моста в Пскове появится новая воркаут-площадка

23:51, 25 ноября 2021, ПАИ

Сегодня прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и. п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным. Стороны обсудили благоустройство города.

В сквере вблизи Кузнецкого моста устанавливают воркаут-площадку. Глава региона поручил особое внимание уделить освещению, чтобы в любое время года заниматься спортом было комфортно. Как сообщил Михаил Ведерников в своём Instagram, на следующей неделе площадка будет готова. Губернатор выразил уверенность, что площадка будет пользоваться спросом у горожан.