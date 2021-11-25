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Спорт

На следующей неделе у Кузнецкого моста в Пскове появится новая воркаут-площадка

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин обсудил с губернатором Псковской области благоустройство города. Фото пресс-службы региональной администрации.

Сегодня прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с и. п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным. Стороны обсудили благоустройство города.

В сквере вблизи Кузнецкого моста устанавливают воркаут-площадку. Глава региона поручил особое внимание уделить освещению, чтобы в любое время года заниматься спортом было комфортно. Как сообщил Михаил Ведерников в своём Instagram, на следующей неделе площадка будет готова. Губернатор выразил уверенность, что площадка будет пользоваться спросом у горожан.

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