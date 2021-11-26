Псковская область по-прежнему остаётся в десятке регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram сообщил, что область по-прежнему остаётся в десятке регионов с самой высокой заболеваемостью коронавирусом в России, даже несмотря на то что эпидемическая ситуация сохраняет тенденцию к улучшению.
Глава региона анонсировал на 26 ноября заседание оперативного регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
236 человек за минувшие сутки заразились коронавирусом, 276 пациентов выздоровело, пять человек умерло.
Всего с начала эпидемии в Псковской области зарегистрировали 65 337 подтверждённых случаев заражения COVID-19.
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Псковская область по-прежнему остаётся в десятке регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом
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