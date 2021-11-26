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Общество

Дорога на границе Псковской и Новгородской областей отремонтирована досрочно

Более 11 км дороги Шимск — Феофилова пустынь в Стругокрасненском районе ввели в эксплуатацию после ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Объект является кратчайшим путем из Пскова в Великий Новгород. Дорога начинается на границе Псковской и Новгородской областей и связывает две федеральные трассы Р-56 и Р-23. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Согласно контракту на участке с 62-го по 69-й км работы должны быть завершены в срок до 15 июля 2022 года, а на участке с 69-го по 74-й км — до 28 июля 2023 года. Однако подрядная организация выполнила весь объем работ уже в этом году благодаря дополнительному финансированию на сумму более 120 млн рублей из федерального бюджета. Общая стоимость ремонта из областного и федерального бюджетов составила свыше 209 млн рублей.

Подрядная организация ООО «ДАФ» по контракту с Псковавтодор расчистила 7,3 га полосы отвода и почти 6 тысяч м3 водоотводных канав, срезала изношенное асфальтобетонное покрытие, восстановила укрепленную часть обочин и виражей, произвела замену крайних звеньев на 5 водопропускных трубах, отремонтировала асфальтобетонное покрытие, пересечения и примыкания.

Кроме того, приведены в порядок площадки для отдыха и стоянки, обочины укреплены щебеночно-песчано-гравийной смесью С-11.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на асфальте нанесена горизонтальная дорожная разметка: осевая и дублирующие знаки на проезжей части — термопластиком, краевая — краской.

Автодорога Шимск — Феофилова пустынь относится к III категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием.

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