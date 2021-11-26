Мужчина учинил ДТП в Бежаницком районе и ушел пить

09:22, 26 ноября 2021, ПАИ

25 ноября в 9:30 29-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» на 22-м километре автодороги «Махново-Ратького» Бежаницкого района совершил съезд в придорожную канаву и ушел пить, покинув место происшествия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД России по Псковской области.

В результате ДТП пострадал 35-летний пассажир, который отказался от госпитализации. Водителя нашли спустя пять часов. Как оказалось, мужчина после ДТП решил выпить.



