Горводоканал предупредил об отключении воды на Запсковье 26 ноября
26 ноября в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Водоснабжение могут отключить по адресам:
улица Индустриальная, 2а, 2б, 4а;
улица Инженерная, 16.
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