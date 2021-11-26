Горводоканал предупредил об отключении воды на Запсковье 26 ноября

09:23, 26 ноября 2021, ПАИ

26 ноября в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в псковских домах, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить по адресам:

улица Индустриальная, 2а, 2б, 4а;

улица Инженерная, 16.