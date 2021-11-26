За сутки произошло три возгорания в Псковской области

09:41, 26 ноября 2021, ПАИ

За сутки в Псковской области произошло три случая возгорания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 5:44 в Пскове на Ленинградском шоссе в неэксплуатируемом строении размером 15х20 метров выгорела изнутри пристройка 12х5 метров по всей площади. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 18:44 в Великих Луках на улице Максима Горького в неэксплуатируемом строении 5х3 метра огнем повреждена кровля по всей площади. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки на вводе. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны оперативно ликвидировали возгорание и спасли строение.

Сегодня, 26 ноября, в 1:36 в Порховском районе в деревне Борок в хозяйственной постройке выгорела изнутри стена, а также закопчен потолок. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке. Прибывшие сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание и не дали огню перекинуться на жилой дом.



