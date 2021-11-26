До 8 лет тюрьмы грозит жительнице Новосокольнического района за использование фальшивой купюры

09:48, 26 ноября 2021, ПАИ

До 8 лет лишения свободы грозит 26-летней жительнице Новосокольнического района за использование поддельных денежных купюр, сообщили в областной прокуратуре.

В сентябре текущего года обвиняемая расплатилась поддельной купюрой номиналом 5 тысяч рублей в магазине, расположенном в Новосокольниках. Продавец, не обнаружив признаки подделки, приняла оплату и выдала обвиняемой сдачу в размере более четырёх тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Новосокольнический районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы на срок до 8 лет.