По требованию прокуратуры в двух детских садах Пскова отремонтировали пищеблоки
Прокуратура Пскова вместе со специалистами Роспотребнадзора провела проверку в детском саду №43 и детском саду №29 и выявила нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили в областной прокуратуре.
В складских помещениях пищеблоков, где хранились продукты, осыпалась побелка, частично обвалилась облицовочная плитка, на стенах присутствовали следы грибка. В марте текущего года прокуратура внесла в адрес главы администрации города представление с требованием устранить нарушения.
В настоящее время выявленные нарушения устранены, ремонт в дошкольных учреждениях выполнен в полном объеме.
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