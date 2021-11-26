Капремонт фундамента жилого дома завершился в Пушкинских Горах
Завершены и приняты работы по капитальному ремонту фундамента в доме №6 на улице Лермонтова в Пушкинских Горах, сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области.
В рамках заключенного договора подрядной организацией ООО «С-Тройка» было выполнено усиление фундамента монолитными железобетонными обоймами, обустройство бетонной обоймы, обмазочная гидроизоляция фундамента.
В рамках проведения работ по капитальному ремонту было выполнено устройство продухов и устройство отмостки для защиты отремонтированного фундамента от проникновения атмосферных осадков.
Подрядная организация ООО «С-Тройка» выполнила работы с должным качеством и в установленные сроки.
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