Капремонт фундамента жилого дома завершился в Пушкинских Горах

10:16, 26 ноября 2021, ПАИ

Завершены и приняты работы по капитальному ремонту фундамента в доме №6 на улице Лермонтова в Пушкинских Горах, сообщает Фонд капитального ремонта Псковской области.

В рамках заключенного договора подрядной организацией ООО «С-Тройка» было выполнено усиление фундамента монолитными железобетонными обоймами, обустройство бетонной обоймы, обмазочная гидроизоляция фундамента.

В рамках проведения работ по капитальному ремонту было выполнено устройство продухов и устройство отмостки для защиты отремонтированного фундамента от проникновения атмосферных осадков.

Подрядная организация ООО «С-Тройка» выполнила работы с должным качеством и в установленные сроки.