Вопросы благоустройства Пскова обсудили Михаил Ведерников и Борис Елкин
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с и. п. главы администрации Пскова Борисом Елкиным, чтобы обсудить актуальные вопросы благоустройства города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
Борис Елкин доложил о работе по благоустройству дворов, которая идет в рамках выделенного дополнительного финансирования. В порядок будут приведены 23 дворовые территории. Часть работ уже завершена или находится на стадии завершения, большинство объектов готовы к приемке.
Еще один вопрос, который был затронут на рабочей встрече, касался установки воркаут-площадки в сквере вблизи Кузнецкого моста. На следующей неделе спортивный объект будет полностью готов. Глава региона выразил уверенность, что площадка будет пользоваться спросом и поручил особое внимание уделить установке освещения, чтобы заниматься было комфортно даже в темное время суток.
Губернатору также был представлен и предварительный дизайн уличных люков, которые должны украсить исторический центр Пскова. Борис Елкин подчеркнул, что их внешний вид еще дорабатывается, в дальнейшем макеты будут согласованы с Геральдическим советом. Михаил Ведерников положительно оценил представленные проекты. «Интересное предложение, не сомневаюсь, что получится здорово», - заметил губернатор.
Особое внимание глава региона уделил подготовке городской дорожной инфраструктуры к заморозкам. Борис Елкин отметил, что дорожные службы достойно справились с первыми морозами. В ночное время на дорогах проводился мониторинг и обработка реагентами проезжей части и тротуаров.
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