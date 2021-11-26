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Общество

Ещё 236 человек заразились коронавирусом в Псковской области

65 337 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 236 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 56 187 пациентов (за сутки – 276), умерло 1 048 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 654 384 теста на коронавирус (за сутки – 1 958).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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