Ещё 236 человек заразились коронавирусом в Псковской области
65 337 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 236 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Выздоровело 56 187 пациентов (за сутки – 276), умерло 1 048 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 654 384 теста на коронавирус (за сутки – 1 958).
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
Играете ли вы в видеоигры?
Заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 ПАИ покажет в прямом эфире