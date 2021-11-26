На 10% снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области

12:01, 26 ноября 2021, ПАИ

На 10% снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников 26 ноября на заседании оперативного штаба.

«С осторожностью можно отметить, что эпидситуация в регионе постепенно улучшается. Спустя почти три месяца непрерывного роста мы вышли на снижение заболеваемости. На прошлой неделе оно составило почти 5%, а с начала этой – уже около 10%», - уточнил глава региона.

По его словам, этот факт позволяет начать постепенный перевод части перепрофилированных коек к штатной работе. В частности, пациентов с ковидом перестали госпитализировать в Новосокольническую и Порховскую межрайонные больницы.

На положительную тенденцию удалось выйти путём использования всех доступных инструментов: ограничений, дистанционного обучения, досрочных каникул, нерабочих дней, самоизоляции для пожилых, обязательной вакцинации отдельных профессиональных групп.

«Но ключевым фактором, безусловно, является вакцинация», - подчеркнул Михаил Ведерников.