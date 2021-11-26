На 10% снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области
На 10% снизилась заболеваемость коронавирусом в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников 26 ноября на заседании оперативного штаба.
«С осторожностью можно отметить, что эпидситуация в регионе постепенно улучшается. Спустя почти три месяца непрерывного роста мы вышли на снижение заболеваемости. На прошлой неделе оно составило почти 5%, а с начала этой – уже около 10%», - уточнил глава региона.
По его словам, этот факт позволяет начать постепенный перевод части перепрофилированных коек к штатной работе. В частности, пациентов с ковидом перестали госпитализировать в Новосокольническую и Порховскую межрайонные больницы.
На положительную тенденцию удалось выйти путём использования всех доступных инструментов: ограничений, дистанционного обучения, досрочных каникул, нерабочих дней, самоизоляции для пожилых, обязательной вакцинации отдельных профессиональных групп.
«Но ключевым фактором, безусловно, является вакцинация», - подчеркнул Михаил Ведерников.
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