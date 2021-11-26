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Общество

Туристическая платформа Tele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства

Tele2 запускает первое «коробочное» решение big data – платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Пользователи ресурса могут самостоятельно получать ответы на свои вопросы, проверять гипотезы и принимать верные управленческие решения.

Аналитический портал Tele2 актуален ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки – администрациям городов и регионов, проектным офисам по туризму и транспорту, владельцам гостиниц и ресторанов, туристическим агентствам.

Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Данные удобно анализировать не только по неделям и месяцам, но и по определенным дням. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

Геоаналитика – это драйвер роста выручки от направления big data Tele2. В 2020 году доходы оператора от внешних проектов увеличились по сравнению с 2019 годом более чем в 10 раз, в 2021 году это направление также демонстрирует высокие темпы роста. Результатом использования геоаналитики big data часто становятся проекты по развитию внутреннего туризма в различных регионах. Например, в 2021 году data scientists Tele2 изучили активность гостей на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Благодаря исследованию стали понятны объем и структура туристического потока, его динамика, длительность пребывания туристов и география их маршрутов. Итогом анализа стал ряд мероприятий, направленных на продвижение курорта. Также данные используются при расчетах для загрузки горнолыжного комплекса в разные периоды.

«Пандемия ускорила развитие внутреннего туризма – мы видим это по растущему количеству запросов на геоаналитику для регионов или отдельных территорий. На основе анализа реализуемых задач мы выделили типовые (схожие) тематики, которые интересуют наших клиентов, и реализовали их в «коробочном» решении. Туристическая платформа Tele2 позволяет пользователю самостоятельно получать ответы на все вопросы относительно турпотока и портрета туриста. Это помогает нашим клиентам принимать верные управленческие решения, эффективно привлекать инвестиции и развивать инфраструктуру именно там, где это будет востребовано», - директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков.

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