Михаил Ведерников: У нас нет оснований для смягчения ограничительных мер

12:04, 26 ноября 2021, ПАИ

«Пока у нас нет оснований для существенного смягчения действующих мер. 5-10% снижения заболеваемости – это только начало улучшения, а не завершение волны», - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба 26 ноября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Однако, уточнил губернатор, у региона «есть все шансы» без дополнительных ограничений встретить новогодние праздники.

«Главное – не ослаблять контроль за соблюдением всех требований и наращивать темпы вакцинации. Кроме того, мы по-прежнему остаёмся в десятке регионов с наиболее высокими эпидпоказателями по стране», - обратил внимание Михаил Ведерников.