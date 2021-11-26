Михаил Ведерников раскритиковал глав Пустошкинского и Пушкиногорского районов за халатное отношение к ограничительным мерам

12:09, 26 ноября 2021, ПАИ

На заседании оперштаба 26 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал глав Пустошкинского и Пушкиногорского районов за халатное отношение к ограничительным мерам во время нерабочих ноябрьских дней и после них. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Роспотребнадзор зафиксировал существенное превышение среднеобластных показателей заболеваемости в этих муниципалитетах.

«Это следствие излишне активных нерабочих дней, когда не был обеспечен необходимый контроль над туристическими объектами. Более того, ни в одном из предприятий общепита, которые проверили наши специалисты, не требуют QR-код и не обеспечивают контроль температуры. Хочу обратиться как к главам, так и к собственникам бизнеса. Если с сегодняшнего дня не будет обеспечен полный порядок и контроль, то мы закроем сферу общественного питания в этих двух районах на неопределённый срок без каких-либо компенсаций. И, конечно, за уже выявленные нарушения предприятия получат максимальные штрафы», - заявил губернатор.

В связи с неблагополучной эпидобстановкой в Пушкиногорском и Пустошкинском районах на две недели запретят все массовые мероприятия, а также очную работу учреждений допобразования и спортивных школ. За главами районов решением оперштаба закреплена персональная ответственность за обеспечение исполнения предписаний Роспотребнадзора и требований указа.

«Коллеги, это ваша прямая обязанность перед жителями своих и соседних муниципальных образований. Давайте вместе делать всё необходимое, чтобы справиться с заболеванием и нормально встретить Новый год», - заключил Михаил Ведерников.