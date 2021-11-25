В ПсковГУ стартовал приём заявок на фестиваль «Университет звёзд 2021»
Начался приём заявок на участие в фестивале «Университет звезд 2021», участниками которого могут стать студенты и студенческие коллективы Псковского государственного университета. Возраст участников не должен превышать 25 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.
Фестиваль проводится в три этапа:
1 этап – Смотр конкурсных направлений:
- 20 декабря – Танцевальное;
- 21 декабря – Театральное;
- 22 декабря – Вокальное и инструментальное.
2 этап – Смотр институтских программ (1 курс), 23 и 24 декабря. Номинации: лучший конферансье, лучшая режиссура, лучшие декорации, лучшие костюмы, лучший актёр, лучшая актриса, лучшая афиша.
3 этап – Гала-концерт (27 декабря). Место проведения: актовый зал ПсковГУ (площадь Ленина, дом 2).
Лауреаты и призёры фестиваля получат право участвовать в областном гала-концерте фестиваля «Псковская студенческая весна», по итогам которого будет сформирована региональная делегация для участия во «Всероссийской студенческой весне – 2022».
Заявки на участие принимаются до 12 декабря по этой ссылке.
Основная цель фестиваля - раскрытие творческого потенциала талантливой молодёжи, занимающейся современными видами творчества.
Подробная информация в положении.
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