Новая выставка откроется в Музее истории города Печоры 8 мая

21:25, 07 мая 2025, ПАИ

Выставка, приуроченная к 80-летию Великой Победы, откроется в Музее истории города Печоры 8 мая, сообщили ПАИ организаторы.

Этот выставочный проект называется «О тех, кто защищал Родину…».

На выставке будут представлены художественные работы печорского художника А. Н. Стягликова, портреты печерян – ветеранов Великой Отечественной войны, фотоработы Елены Плинер, рассказывающие о мирной жизни ветеранов войны. Кроме того, стендовый блок, подготовленный сотрудниками музея на основе фондовых документов и фотографий, расскажет о людях, вставших на защиту Отечества в первые дни войны, освобождавших Печорскую землю от немецко-фашистских захватчиков, о печерянах, посвятивших годы своей жизни поисковой работе.

Открытие в 13:00 в Музее истории города Печоры (улица Международная, 6).

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