Выступление псковички на международном вокальном конкурсе покажут в эфире телеканала «Звезда» 10 мая

12:55, 07 мая 2025, ПАИ

Выступление псковички Анастасии Егоровой на международном вокальном конкурсе покажут в эфире телеканала «Звезда» 10 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Выпускница Псковского колледжа искусств и солистка военного оркестра Анастасия Егорова стала участницей международного вокального конкурса «Звезда». В нём приняли участие вокалисты из регионов России, а также из других стран.

Выступление Анастасии Егоровой можно будет увидеть на телеканале «Звезда» 10 мая в 21:15.

Напомним, в 2023 году финалисткой конкурса становилась 19-летняя псковичка Анастасия Куклина.