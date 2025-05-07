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Выступление псковички на международном вокальном конкурсе покажут в эфире телеканала «Звезда» 10 мая

Выступление псковички Анастасии Егоровой на международном вокальном конкурсе покажут в эфире телеканала «Звезда» 10 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото предоставили в комитете по культуре Псковской области

Выпускница Псковского колледжа искусств и солистка военного оркестра Анастасия Егорова стала участницей международного вокального конкурса «Звезда». В нём приняли участие вокалисты из регионов России, а также из других стран.

Выступление Анастасии Егоровой можно будет увидеть на телеканале «Звезда» 10 мая в 21:15.

Напомним, в 2023 году финалисткой конкурса становилась 19-летняя псковичка Анастасия Куклина.

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