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Общество

К исправительным работам приговорили браконьера в Печорском районе

В Печорском районе за незаконную добычу рыбы местного жителя приговорили к исправительным работам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.

В апреле текущего года в районе населенного пункта Зимний Борок сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали 56-летнего мужчину, ловившего рыбу в акватории Псковского озера в период действия запрета на вылов водных биологических ресурсов и с применением запрещенных орудий лова.

Кроме того, мужчина ловил рыбу на особо охраняемой природной территории, установленной постановлением администрации Псковской области от 14 августа 2007 № 345 «О памятнике природы Псковской области «Западный берег Псковского озера»».

У задержанного изъяли пять рыболовных сетей и более 200 экземпляров различных видов рыб, среди которых судак, щука, жерех, язь, густера и другие. Причинённый ущерб составил свыше 160 тысяч рублей.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 13 Печорского района правонарушитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б, в, г» ч.1 ст. 256 УК РФ, назначено наказание в виде 150 часов обязательных исправительных работ и возмещения причинённого ущерба.

Приговор суда вступил в законную силу.

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