Борис Елкин: В 2022 году администрация Пскова планирует купить для детей-сирот больше квартир, чем в этом году

11:50, 26 ноября 2021, ПАИ

В 2022 году администрация Пскова планирует купить для детей-сирот больше квартир, чем в этом году. Об этом на 59-й сессии Псковской городской Думы заявил исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин, отвечая на вопрос депутата от КПРФ.

Борис Елкин отметил, что сейчас в Пскове рынок по квартирам достаточно пустой. По его словам, в настоящий момент опубликованы аукционы на 16 млн рублей на покупку семи квартир для детей-сирот. Он подчеркнул, что в 2022 году администрация Пскова планирует купить для детей-сирот больше квартир, чем в этом году.

По его словам, городская администрация провела работу по этому вопросу с застройщиками. К тому же, как уточнил Борис Елкин, в следующем году в Пскове планируется большое количество ввода первичного жилья застройщиками.