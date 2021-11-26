Народному участковому из Великих Лук подарили автомобиль

12:29, 26 ноября 2021, ПАИ

Уполномоченному участковому из Великих Лук старшему лейтенанту полиции Андрею Виноградову, по инициативе начальника УМВД России по Псковской области, подарили новый служебный автомобиль Lada Niva за победу в региональном этапе конкурса «Народный участковый». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Виноградов участвовал в XI Всероссийском конкурсе «Народный участковый», проводимом совместно с издательским домом «Комсомольская правда». Жители региона с помощью онлайн-голосования определили победителя. Лейтенант полиции набрал наибольшее количество голосов среди 14 участковых, которые приняли участие.