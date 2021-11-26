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Общество

Народному участковому из Великих Лук подарили автомобиль

Фото: УМВД России по Псковской области

Уполномоченному участковому из Великих Лук старшему лейтенанту полиции Андрею Виноградову, по инициативе начальника УМВД России по Псковской области, подарили новый служебный автомобиль Lada Niva за победу в региональном этапе конкурса «Народный участковый». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: УМВД России по Псковской области

Виноградов участвовал в XI Всероссийском конкурсе «Народный участковый», проводимом совместно с издательским домом «Комсомольская правда». Жители региона с помощью онлайн-голосования определили победителя. Лейтенант полиции набрал наибольшее количество голосов среди 14 участковых, которые приняли участие.

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