30% коек остаются свободными в медучреждениях Псковской области

12:49, 26 ноября 2021, ПАИ

В медицинских учреждениях Псковской области, по последним данным, свободно 30% коечных мест. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба 26 ноября.

По ее словам, сейчас в регионе коронавирусом болеют 5516 человек, 445 из них в больницах, или 92%.

«Соответственно у нас 990 коек, постепенно этот фонд мы оптимизируем: пациентов с ковидом перестали госпитализировать в Новосокольническую и Порховскую межрайонные больницы», - отметила Гаращенко, добавив, что несмотря на увеличение количества свободных коек, тяжелое течение заболевание все равно остается.