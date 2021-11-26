Только 3,2% беременных в Псковской области привиты от коронавируса

12:49, 26 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области на сегодня всего зарегистрировано 1939 беременных женщин, из которых только 3,2% привились от коронавируса. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба 26 ноября.

«Это крайне низкий показатель», - подчеркнула Марина Гаращенко.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что необходимо дать статистику по умершим от COVID-19 среди беременных в средства массовой информации, а также по их тяжелому течению болезни, чтобы стимулировать людей поставить прививку.

Кроме того, Марина Гаращенко рассказала, что в регионе привито 59,6% населения от плана, это 47,2% от взрослого населения региона. Всего среди взрослого населения вакцинировано должно быть 80%.

«У нас 44 пункта вакцинации (среди них 8 мобильных). К тому же работают 23 выездные мобильные бригады, которые работают в районных и межрайонных больницах. Динамика вакцинации возросла. Районы-лидеры: Псковский, Себежский, Палкинский. Антилидеры: Красногородский, Пыталовский и Усвятский районы», - добавила Марина Гаращенко.