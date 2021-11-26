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Общество

20 аппаратов ИВЛ приобретут для медучреждений Псковской области

В Псковской области необходимо докупить 20 аппаратов ИВЛ. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 26 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время нагрузка на аппараты ИВЛ большая, часть из них вышла из строя. Поэтому необходимо докупить 20 аппаратов ИВЛ, на эти цели выделено 30 млн рублей, уточнил Михаил Ведерников.

«Сделать это нужно оперативно и сразу поставить аппараты ИВЛ в медицинские учреждения», – заключил губернатор.

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