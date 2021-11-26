Два уголовных дела расследуются в Псковской области по факту фиктивной вакцинации

13:15, 26 ноября 2021, ПАИ

Два уголовных дела расследуются по факту внесения ложной информации в реестр вакцинированных граждан, сообщил начальник Управления МВД по Псковской области Алексей Овсянников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое прошло 26 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, он отметил, что контрольные мероприятия по соблюдению противокоронавирусных мер с Роспотребнадзором проводятся ежедневно. В октябре и ноябре выявлено более трех тысяч нарушений санитарного законодательства. Пресечена работа пяти подпольных кальянных, четырех кафе, трех дискотек. 214 нарушений выявлено на транспорте. В этом году выявлено также восемь фейков в соцсетях относительно эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Псковской области нет оснований для смягчения противоэпидемических мер.